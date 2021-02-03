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18:54

На Илью Азара составили два протокола за посты в Facebook полугодовалой давности

фото ЗакС политика На Илью Азара составили два протокола за посты в Facebook полугодовалой давности

Полицейские составили на спецкорреспондента "Новой газеты" Илью Азара два протокола о нарушении закона о митингах из-за двух постов полугодовалой давности, сообщил Азар в Facebook.

Протоколы составили по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга), по каждому из них журналисту грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток. По словам Азара, изначально полицейские собирались составить четыре таких протоколов.

Один из протоколов составили за пост с призывом выйти на одиночные пикеты против внесения поправок в Конституцию 12 марта. Второй – за пост об акции в поддержку экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова в июле у СИЗО "Лефортово".

По словам Азара, в протоколе указано, что "некий сотрудник ЦПЭ мониторил интернет" и "ВДРУГ обнаружил" на личной странице журналиста "призывы полугодовой и почти годовой давности".

Тем временем суд в Москве арестовал на 25 суток еще одного журналиста, главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, по ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Поводом стал ретвит шутки о внешнем сходстве Смирнова и лидера группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, в которой были указаны место и дата проведения несогласованного митинга 23 января.

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