Олегу Навальному предъявили обвинение по "санитарному делу" после митинга 23 января

Следственный комитет предъявил Олегу Навальному обвинение по "санитарному делу", передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Никоса Параскевова.

Навального обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил) из-за несогласованных митингов 23 января в поддержку Алексея Навального. Адвокат отметил, что пока не может добавить "каких-то подробностей" по делу.

Ранее по этому же делу суд отправил под домашний арест московского муниципального депутата Люсю Штейн. Та же мера пресечения избрана участнице Pussy Riot Марии Алехиной, пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой и юристу ФБК Любови Соболь.

Дело по ст. 236 УК РФ возбудили после акции протеста в Москве 23 января. Следствие полагает, что митинги могли спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом.