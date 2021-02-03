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20:13

Российские СМИ решили публиковать тексты "Медиазоны" в знак солидарности с арестованным Сергеем Смирновым

фото ЗакС политика Российские СМИ решили публиковать тексты "Медиазоны" в знак солидарности с арестованным Сергеем Смирновым

Российские СМИ, входящие в "Синдикат-100", осудили решение суда отправить главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова на 25 суток под арест из-за репоста шутки в Twitter. Заявление опубликовали "Новая газета", "Медуза", "Эхо Москвы", "Медиазона", "Дождь" и другие издания.

Журналисты настаивают, что арест Смирнова связан с его профессиональной деятельностью, и вменяемое ему правонарушение о якобы призыве к участию в митинге 23 января абсурдно. "Ему дали 25 суток [ареста] за опубликованный анекдот о самом себе, при этом не содержащий никаких призывов к участию в акциях протеста", - подчеркнули в "Синдикат-100".

Объединение настаивает на том, что в отношении Смирнова было нарушено право на справедливый суд, которое закреплено в Конституции России и в Международной конвенции по правам человека.

В знак солидарности с коллегой СМИ - в частности, "Новая" и Znak.com - намерены публиковать в течение 25 суток ключевые тексты "Медиазоны" на своих сайтах.  Главный редактор "Эха Москвы в Петербурге" Валерий Нечай сообщил в Telegram, что радиостанция будет начинать программу "Утренний разворот" с обзора прессы и публикаций издания.

Поводом для ареста Смирнова стал репост твита с шуткой о внешнем сходстве главреда "Медиазоны" с лидером группы "Тараканы" Дмитрием Спириным. В прикрепленной к записи фотографии было указано время и место проведение несогласованной акции, и это, по версии полиции, означало, что Смирнов "совершил организацию публичного мероприятия".

Сам Спирин в разговоре с "Подъемом" назвал решение суда "абсолютным маразмом и бредом".

"Я могу признаться честно, когда до меня впервые дошла новость об этом, я не смог даже понять, в чем смысл претензии. Человек пост разместил, и за это его собираются судить. Это как будто бы мы неделю назад жили среди людей нормальных и вдруг переехали всем обществом в сумасшедший дом", - сказал Спирин.

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