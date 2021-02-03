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20:53

Суд Петербурга впервые назначил обязательные работы задержанному на митинге 31 января

фото ЗакС политика Суд Петербурга впервые назначил обязательные работы задержанному на митинге 31 января

Колпинский суд Петербурга назначил Максиму Горюнову обязательные работы после задержания на акции протеста 31 января, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Это первый случай, когда суд назначил не штраф и не арест при рассмотрении протокола за эту акцию. Напомним, ранее стало известно, что после протестов 31 января суды назначили 353 штрафа и 195 арестов. При этом число арестованных только за одну эту акцию превысило количество мест в единственном спецприемнике на Захарьевской улице, 6, который рассчитан на 160 мест.

В отношении Горюнова составили протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, не являющегося публичным мероприятием). Он не признал вину, пояснив, что просто оказался на Пионерской площади у ТЮЗа в тот момент и не принимал участия в акции. Однако суд все равно назначил ему 50 часов обязательных работ.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

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