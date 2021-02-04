Правозащитники добиваются привлечения разгонявших протесты силовиков к "санитарному делу"

Правозащитный фонд "Общественный вердикт" настаивает на возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК) в отношении разгонявших протестные манифестации силовиков, создавших угрозу массового заболевания демонстрантов.

Соответствующее заявление правозащитники направили в СК. В документе они перечисляют как минимум семь случаев пренебрежения санитарными нормами в автозаках и отделах, куда доставляли задержанных на протестах 23 и 31 января.

"В частности, в автозаках не соблюдалась социальная дистанция, не было создано условий для мытья и дезинфекции рук, задержанным не выдавали маски и перчатки, не выявлялись среди задержанных лица с признаками инфекционных заболеваний. Таким образом, условия содержания задержанных грубо нарушали все применяемые к данной ситуации предписания", - указывается в обращении "Общественного вердикта".

Постфактум прошедших в России акций в поддержку Алексея Навального по всей стране возбудили не менее 20 уголовных дел, в том числе - о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В рамках наиболее резонансного, так называемого, "санитарного дела" проходят Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Олег Степанов, брат Алексея Навального Олег, Мария Алехина, Люся Штейн и Анастасия Васильева.