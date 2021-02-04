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11:20

Павловский: Скандировать на митинге "У нас нет оружия" - это очень смешно

фото ЗакС политика Павловский: Скандировать на митинге "У нас нет оружия" - это очень смешно

Политолог Глеб Павловский обрисовал новые проблемы, возникшие перед гражданским обществом в России после присуждения реального срока оппозиционеру Алексею Навальному. Павловский видит угрозу для не согласных с этим приговором в том, что они могут "превратиться в такое стадо несчастных людей, которые не смогут достичь должной сплоченности и эффективности в новых условиях. Частично он наблюдает подобное поведение уже сегодня на несанкционированных митингах и испытывает недоумение, поскольку считает, что диссидентское движение 1970-х годов, хоть и было малочисленным, но вело себя иначе.

"Это очень смешно, зачем говорить, что у тебя нет оружия. <...> Они что хотят показать этим – "бейте нас"? Ведь нацгвардеец, "космонавт" считывает это как – бейте нас. Бейте нас безопасно. Еще бы цветы им подарили", - посетовал эксперт в интервью "Эху Москвы".

Вместо этого, уверен политолог, активной части россиян следовало бы демонстрировать большую, чем она есть, "упругость" и резистентность - с учетом большего давления силовиков. Конечным результатом, по мнению Павловского, должно стать укоренение в каждом "протестанте" ощущения, что он не находится один на один с карательной системой, но пока до этого очень далеко.

"Молчит наша так называемая интеллигенция — беру в тройные кавычки, за исключением нескольких сот человек: рядом человека берут, а они молчат. Этого не было в 70-е годы, между прочим. Академия наук восстала при попытке исключить Сахарова из академии, они не дали его исключить, и не только на уровне академиков. Сейчас академики – это просто какие-то евнухи", - развил аналитик свою мысль.

Напомним, что Навального лишили свободы по возвращении в Россию, в аэропорту, на следующий день отправив в СИЗО. 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С каждым массовым несанкционированным выступлением в его поддержку, которых за последние две недели было уже три, силовики вели себя с демонстрантами все жестче, охотно применяя физическую силу, спецсредства и даже электрошокеры. Спецприемники и полицейские участки по итогам акций в обеих столицах переполнены.

Глеб Павловский / Facebook

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