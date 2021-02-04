18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:32

Арестованного за ретвит шутки главреда "Медиазоны" держат в восьмиместной камере с 27 людьми

фото ЗакС политика Арестованного за ретвит шутки главреда "Медиазоны" держат в восьмиместной камере с 27 людьми

Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов, отправленный под арест за репост записи в Twitter, вынужден проводить досуг в восьмиместной камере в компании с 27 людьми, сообщили в редакции издания.

Ранним утром автозак с арестантами прибыл в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в подмосковной деревне Сахарово - туда привозят задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального после суда.

Примечательно, но сотрудники центра ведут себя вежливо по отношению в прибывшим.

"Девушек отделили, а всех мужчин из двух автобусов завели в одну камеру: 28 человек и четыре двухъярусные кровати (то есть рассчитано на 8 человек). Учитывая отсутствие проверок и обыска, это явно из-за дикой нехватки мест", - написали представители редакции "Медиазоны" в твиттере Смирнова.

Арестованным принесли воду, попросив "потерпеть" и пообещав в ближайшее время всех расселить.

Днём ранее столичный суд отправил Смирнова под арест на 25 суток, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга из-за ретвита шутки, в котором подчёркивалось внешнее сходство журналиста с лидером группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, который открыто поддерживает протесты.

В знак поддержки Смирнова многие его коллеги из различных СМИ решили публиковать на страницах своих изданий тексты "Медиазоны".

Фото: Пётр Верзилов / Twitter

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:45 "Забрали даже надувные шарики": Силовики пришли с обыском в саратовский штаб Навального

11:20 Павловский: Скандировать на митинге "У нас нет оружия" - это очень смешно

10:59 Правозащитники добиваются привлечения разгонявших протесты силовиков к "санитарному делу"

3 февраля, 20:53 Суд Петербурга впервые назначил обязательные работы задержанному на митинге 31 января

3 февраля, 19:49 Олегу Навальному предъявили обвинение по "санитарному делу" после митинга 23 января

3 февраля, 19:17 Суд арестовал второго фигуранта дела о стычке с полицейскими 31 января на Сенной площади

3 февраля, 18:09 Суд арестовал главреда "Медиазоны" Смирнова на 25 суток за репост шутки в Twitter перед митингом

3 февраля, 17:41 Под домашний арест поместили московского мундепа Люсю Штейн

3 февраля, 16:15 В Москве задержали участника протестов, распылившего газ в лицо росгвардейцу

3 февраля, 15:25 Власти Кузбасса наградили росгвардейцев за работу на акциях протеста, скрыв их лица


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:55 ФСБ прояснила Вишневскому ситуацию с "куратором" при институте истории РАН

12:45 "Забрали даже надувные шарики": Силовики пришли с обыском в саратовский штаб Навального

12:11 В РФ подтвердилось новых 16,7 тысяч заражений COVID-19, в Петербурге - 1571 случай

12:02 Дрозденко предложил создать в Гатчине мемориал на месте детского концлагеря

11:46 Суд сократил срок фигуранту "московского дела", швырнувшему урной в омоновца

11:32 Арестованного за ретвит шутки главреда "Медиазоны" держат в восьмиместной камере с 27 людьми

11:20 Павловский: Скандировать на митинге "У нас нет оружия" - это очень смешно

10:59 Правозащитники добиваются привлечения разгонявших протесты силовиков к "санитарному делу"

10:35 В Смольном рассказали о сроках восстановления туротрасли до "доковидных" времен

9:59 РБК: Муж телеведущей Скабеевой собрался пойти на выборы в Госдуму от "Единой России"

9:31 В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях из-за дела Навального

3 февраля, 23:42 ЗакС и памятник силовику

3 февраля, 20:53 Суд Петербурга впервые назначил обязательные работы задержанному на митинге 31 января

3 февраля, 20:13 Российские СМИ решили публиковать тексты "Медиазоны" в знак солидарности с арестованным Сергеем Смирновым

3 февраля, 19:49 Олегу Навальному предъявили обвинение по "санитарному делу" после митинга 23 января

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru