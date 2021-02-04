Арестованного за ретвит шутки главреда "Медиазоны" держат в восьмиместной камере с 27 людьми

Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов, отправленный под арест за репост записи в Twitter, вынужден проводить досуг в восьмиместной камере в компании с 27 людьми, сообщили в редакции издания.

Ранним утром автозак с арестантами прибыл в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в подмосковной деревне Сахарово - туда привозят задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального после суда.

Примечательно, но сотрудники центра ведут себя вежливо по отношению в прибывшим.

"Девушек отделили, а всех мужчин из двух автобусов завели в одну камеру: 28 человек и четыре двухъярусные кровати (то есть рассчитано на 8 человек). Учитывая отсутствие проверок и обыска, это явно из-за дикой нехватки мест", - написали представители редакции "Медиазоны" в твиттере Смирнова.

Арестованным принесли воду, попросив "потерпеть" и пообещав в ближайшее время всех расселить.

Днём ранее столичный суд отправил Смирнова под арест на 25 суток, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга из-за ретвита шутки, в котором подчёркивалось внешнее сходство журналиста с лидером группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, который открыто поддерживает протесты.

В знак поддержки Смирнова многие его коллеги из различных СМИ решили публиковать на страницах своих изданий тексты "Медиазоны".

Фото: Пётр Верзилов / Twitter