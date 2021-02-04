Суд сократил срок фигуранту "московского дела", швырнувшему урной в омоновца

Фигурант так называемого "московского дела" о летних протестах 2019 года Евгений Коваленко, получивший срок за бросок урной в силовика на митинге, получил от суда смягчение наказания. Как сообщает в Telegram глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, благодаря удовлетворению кассационной жалобы Коваленко пробудет на три месяца меньше и, таким образом, его срок составит 3 года и 3 месяца.

Правовая коллизия состояла в том, что Клинцовский городской суд ранее отказался смягчать приговор заключенному, и это шло вразрез с позициями администрации колонии и прокуратуры.

Характерно, что урна в момент инкриминируемого активисту деяния 27 июля 2019 года цели не достигла. Коваленко свою вину признавать отказался, настаивая на том, что пытался защитить избиваемых в центре города людей. На не санкционированной акции тысячи жителей столицы безуспешно требовали допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Вместе с Коваленко под уголовное преследование по итогам протестного лета попали десятки людей.