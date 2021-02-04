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12:02

Дрозденко предложил создать в Гатчине мемориал на месте детского концлагеря

фото ЗакС политика Дрозденко предложил создать в Гатчине мемориал на месте детского концлагеря

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с инициативой организовать на месте бывшего детского концлагеря мемориал в память о жертвах фашистского геноцида, информирует пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее предложение в письменном виде направлено Владимиру Путину. Идею уже поддержал помощник президента Владимир Мединский и глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Бывший концентрационный лагерь расположен неподалёку от Гатчинского дворца рядом с усадьбой Рождествено.

Напомним, в Карелии недавно воссоздали финский концлагерь времен Второй мировой войны, куда детей привозят на патриотические экскурсии.

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