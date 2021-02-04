"Репрессий нет. Вы забываете про нападения на полицию": Кремль - о протестах в России

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков полагает, что насилие со стороны силовиков по отношению к мирным протестующим оправдано агрессией последних, поэтому говорить о каких-то репрессиях в стране не имеет смысла.

"Есть меры, принимаемые полицией в отношении участников незаконных акций. Кто-то по своей воле кто-то, будучи жертвой подстрекателей, были в ходе акций задержаны полицией и Росгвардией. И репрессий нет. Вы забываете, что происходили прямые и множественные нападения на сотрудников [полиции]", - цитирует Пескова "Дождь".

Президентский пресс-секретарь подчеркнул, что, по его мнению, протестные демонстрации "доставляют много хлопот гражданам страны". Отметил он и то обстоятельство, что некоторые задержанные по-прежнему находятся в автозаках, ожидая своей участи, однако данное обстоятельство обусловлено тем, что они принимали участие в незаконных манифестациях.

Отметим, на прошедших 23 и 31 января акциях совокупно было задержано рекордное количество граждан - свыше 9 тысяч. Люди сидят в переполненных спецприёмниках. В подмосковсной деревне Сахарово выстроилась очередь из автозаков, в которых по как минимум 16 часов вынуждены в режиме ожидания коротать досуг будущие арестанты.