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13:26

Минэкономразвития объявило о стабилизации цен на продукты

фото ЗакС политика Минэкономразвития объявило о стабилизации цен на продукты

Меры, предпринятые правительством для прекращения роста цен на продукты из базовой корзины, достигли цели, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников, которого цитирует РИА "Новости". С оценкой чиновника, по его словам, согласны и Росстат, и налоговая служба.

"У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", - доложил министр президенту Владимиру Путину, добавив, что считает рост цен недопустимым, так как это угрожает экономической устойчивости в целом.

Глава государства указал Решетникову на необходимость и дальше контролировать волнующую российских потребителей ситуацию.

Напомним, что в декабре правительство после резкой критики Путиным роста на продукты инициировало заморозку цен на подсолнечное масло и сахар. Соответствующее соглашение подписали производители и торговые сети. Масло на европейской территории страны стало стоить 110 рублей в розницу и 95 рублей оптом, а сахар - 46 и 36 рублей соответственно.

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