Любови Соболь предъявили обвинение по "санитарному делу"

Следственный комитет предъявил Любови Соболь обвинение в рамках "санитарного дела", известил у себя в Twitter адвокат Владимир Воронин.

"Она обвиняется в подстрекательстве к нарушению сан-эпид правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонив других лиц к совершению преступления путём уговора и призыва", - написал защитник.

Соболь, равно как и остальным участникам процесса, инкриминируют ч. 1 ст. 236 УК РФ, которая наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В рамках "санитарного дела", кроме Соболь, проходят Кира Ярмыш, Олег Степанов, брат Алексея Навального Олег, Мария Алехина, Люся Штейн и Анастасия Васильева.