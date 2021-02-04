Росгвардия потратила ещё 247 млн рублей на спецтехнику для разгона митингов

247 млн рублей ушло у Росгвардии на покупку транспортных средств, которые могут, в том числе, быть использованы для разгона протестных демонстраций: на соответствующие тендеры, опубликованные на портале госзакупок, обратило внимание "МБХ медиа".

Например, более 147 млн рублей силовое ведомство потратило на 12 специальных бронированных машин ВПК-233 136 ("Тигр"), каждая из которых стоит порядка 12 млн рублей. Подряд достался "Военно-промышленной компании" Олега Дерипаски. Шесть "Тигров" уйдут в Москву, два - в Нижний Новгород и по одному в Петербург, Моздок, Екатеринбург и Новосибирск.

На другие 99,5 млн рублей приобретены 15 автомобилей для транспортирования нарядов полиции (АТНП-5350), которые также будут поставлены в несколько подразделений Росгвардии по всей России. Тендер выиграл "Комбинат автомобильных фургонов", акционером которого является спонсор "Единой России" Алий Чеченов. Каждое ТС обойдется ведомству в 6,6 млн рублей за единицу.

Контракты были заключены 2 февраля, закупки при этом оформили у "единственного поставщика".

В 2020 году у Росгвардии ушло свыше 2 млрд рублей на технику, экипировку и спецсредства, которые используются для разгона протестов.