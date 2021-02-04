Макаров наградил росгвардейцев, охранявших ЗакС в ходе протестов 31 января

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров одарил благодарственными письмами сотрудников ФФГУП "Охрана" Росгвардии, которые дежурили в Заксобрании в ходе протестной акции 31 января.

Председатель ЗакСа в очередной раз похвалил силовиков за их профессиональную деятельность.

"Только благодаря исключительной выдержке и высокому профессионализму стражей правопорядка, их четким и корректным действиям нам удалось избежать действительно тяжелых последствий", - поделился мнением Макаров.

Парламентарий также намеревается лично посетить базы правоохранителей и передать благодарности от лица депутатов Заксобрания.

Охрана Мариинского дворца в 2021 году, согласно данным госзакупок, обойдется бюджету города в 36,4 млн рублей.

Отметим, накануне в ходе очередного заседания ЗС Макаров вновь в красках расписывал доблесть и отвагу силовиков, якобы пострадавших от рук мирных протестующих. Он также заявил о необходимости установки памятника в честь бойцов силовых структур.

Следует добавить, что на акции 31 января у Мариинского дворца протест прошел мирно и был омрачен жестоким разгоном демонстрантов - в ход шли дубинки силовиков. Подробнее о мероприятии - в материале ЗАКС.Ру.

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