18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:59

Соболь оштрафовали за неповиновение полиции во время ожидания прилёта Навального во Внуково

фото ЗакС политика Соболь оштрафовали за неповиновение полиции во время ожидания прилёта Навального во Внуково

Солнцевский райсуд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в России) Любовь Соболь на тысячу рублей по делу о неповиновении полиции, делится "МБХ медиа".

"Соболь Л.Э. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысяча рублей", - сообщили изданию в суде.

Протокол на Соболь составили после задержания 17 января во Внуково во время ожидания прилёта Алексея Навального.

Ранее сегодня Соболь доставили в Следственный комитет, где ей предъявили обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. После этого её сразу повезли в суд для рассмотрения административного дела.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Добавить ЗакС.Ру в ваши источники в Яндекс.Новостях
Все материалы по теме

15:50 Инфраструктура для массовых репрессий

11:20 Павловский: Молчит наша так называемая интеллигенция - рядом человека берут, а они молчат

9:31 В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях из-за дела Навального

3 февраля, 18:51 Зюганов: Власти по-прежнему больше боятся не Навального, а левого поворота

3 февраля, 15:55 РИА "Новости": В колонии Навальному придется пройти еще один карантин

3 февраля, 15:48 Суд в Москве оштрафовал работавшего на акции 2 февраля журналиста "Открытых медиа" на 10 тысяч рублей

3 февраля, 14:01 "Приказ не пускать защитников по митингам": В суд в Москве не пускают адвоката к журналисту "Открытых медиа"

3 февраля, 13:53 Политолог Орешкин: Сидящий Навальный не нуждается в "и.о. Навального"

3 февраля, 13:17 Песков не знает о реакции Путина на решение суда по Навальному

3 февраля, 10:59 Росгвардия проведет служебную проверку избиения журналиста на акции в Москве


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:29 По делу о клевете на ветерана Навального вновь повезут в суд

16:54 Левые силы провели политическую акцию в центре Москвы, избежав задержаний

16:53 Прокурор запросил 5 лет колонии для Анастасии Шевченко по делу о "нежелательной" организации

16:33 Снегоприемные пункты Петербурга поставили рекорд нынешней зимы

16:28 Оператора Пулково вновь хотят привлечь к ответственности за сброс токсичных отходов в реку Новую

15:55 Петербургских школьников младших классов полностью обеспечили горячими обедами

15:50 Инфраструктура для массовых репрессий

15:39 Суд арестовал депутата ЗакСа Ленобласти Голикова по делу о 3 млн рублей

15:15 После обращения Ковалева Политехнический парк рекомендовали открыть с восточной стороны

14:59 Соболь оштрафовали за неповиновение полиции во время ожидания прилёта Навального во Внуково

14:41 Макаров наградил росгвардейцев, охранявших ЗакС в ходе протестов 31 января

14:01 Росгвардия потратила ещё 247 млн рублей на спецтехнику для разгона митингов

13:54 Арестованных после акций за Навального петербуржцев везут отбывать наказание в Волосово

13:40 Любови Соболь предъявили обвинение по "санитарному делу"

13:26 Минэкономразвития объявило о стабилизации цен на продукты

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru