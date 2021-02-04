Соболь оштрафовали за неповиновение полиции во время ожидания прилёта Навального во Внуково

Солнцевский райсуд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в России) Любовь Соболь на тысячу рублей по делу о неповиновении полиции, делится "МБХ медиа".

"Соболь Л.Э. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысяча рублей", - сообщили изданию в суде.

Протокол на Соболь составили после задержания 17 января во Внуково во время ожидания прилёта Алексея Навального.

Ранее сегодня Соболь доставили в Следственный комитет, где ей предъявили обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. После этого её сразу повезли в суд для рассмотрения административного дела.