После обращения Ковалева Политехнический парк рекомендовали открыть с восточной стороны

Калитку Политехнического парка, на закрытие которой с прошлого лета жаловались общественники, Росимущество снова хочет видеть открытой для посетителей со стороны улиц Гжатской и Фаворского, передает пресс-служба петербургских справедливороссов. Этому событию предшествовала активность депутата ЗакСа Алексея Ковалева, требовавшего у ведомства обеспечить свободный проход на территорию, которая контролируется Политехом.

"Учитывая ряд обращений граждан об открытии свободного прохода со стороны Гжатской улицы, МТУ Росимущества направлено обращение в Университет о возможности установления режима прохода в парк, позволяющего соблюсти баланс интересов граждан и безопасности деятельности Университета", - говорится в ответе, полученном Ковалевым.

Отметим, что в первые месяцы пандемии парк, как и другие зеленые зоны, закрыли полностью, а после снятия соответствующих ограничений восточный выход оставили "замурованным", объясняя это противоэпидемическими и антитеррористическими соображениями. Последнее связано с тем, что восточный выход из парка наименее благоустроенный и не оборудован камерами, что, по мнению руководства Политеха, может угрожать безопасности его сотрудников, живущих на территории.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.