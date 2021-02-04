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15:55

Петербургских школьников младших классов полностью обеспечили горячими обедами

фото ЗакС политика Петербургских школьников младших классов полностью обеспечили горячими обедами

Петербургский губернатор Александр Беглов в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой объявил о том, что во вверенном ему городе все учащиеся младших классов всех 687 общеобразовательных школ получают горячее питание. Таким образом, передает пресс-служба Смольного, с опережением сроков Петербург исполнил президентское поручение. Отмечается, что на доступ к услуге никак не влияет ни гражданство, ни место прописки того или иного школьника, для чего даже пришлось скорректировать Социальный кодекс города.

"Качество питания в школах контролируют специальные Советы по питанию. В их работе участвуют представители родительской общественности", - гласит сообщение.

В 2021 году на бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов, которых насчитывается 233 тысячи, город потратит более 3 млрд рублей. Более трети от этих расходов покроются федеральными деньгами.

О необходимости обеспечить школьников по всей стране бесплатными горячими обедами президент Владимир заявил в своем послании к Федеральному собранию годичной давности.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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