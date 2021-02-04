Оператора Пулково вновь хотят привлечь к ответственности за сброс токсичных отходов в реку Новую

Росприроднадзор в очередной раз намерен привлечь к административной ответственности ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково) в части нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод, информирует пресс-служба ведомства.

Ещё в ноябре прошлого года специалисты надзорного органа провели рейд, в ходе которого были осмотрены акватории канала Новый и реки Новая, а также Лиговского канала в районе СНТ "Дачное". Ими были взяты пробы сточных вод из подведомственной компании территории, а также природной воды из Лиговского канала в 10 метрах ниже от места сброса.

Как показали результаты исследования, отобранная из труб выпуска вода оказывает токсичное воздействие на реку, обнаружены значительные превышения концентраций отравляющих веществ.

"Для установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование", - подчеркнули в Росприроднадзоре.

Добавим, река Новая постоянно подвергается выбросам с территорий, к которым прилегает, тревогу о её состоянии систематически бьют экоактивисты. В последний раз оператора Пулково заставили через суд перестать сбрасывать в водный объект свои отходы.