Левые силы провели политическую акцию в центре Москвы, избежав задержаний

Члены КПРФ и активисты "Левого фронта" провели публичное мероприятие у стен Мосгоризбиркома с требованием включить в состав избирательных комиссий представителей оппозиции и провести честные выборы в Государственную думу. Поводом для встречи послужило то, что лево-патриотической оппозиции, как она себя называет, столичный Горизбирком отказал в допуске к 36 из 128 ТИКов в качестве членов комиссии с правом решающего голоса. Между тем, коммунисты и представители иных левых движений настаивают на своем представительстве в каждом из ТИКов.

Кроме того, на своих плакатах участники акции выразили протест против политических преследований и практики трехдневного голосования, к которой накануне глава ЦИК Элла Памфилова поручила подчиненным быть готовыми.

В отличие от недавних оппозиционных акций сторонников Алексея Навального, у правоохранителей не возникло претензий к собравшимся, в том числе связанных с коронавирусными ограничениями, и она прошла без эксцессов. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатом ГД Валерием Рашкиным.

фото: "Левый фронт"