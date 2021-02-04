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16:53

Прокурор запросил 5 лет колонии для Анастасии Шевченко по делу о "нежелательной" организации

фото ЗакС политика Прокурор запросил 5 лет колонии для Анастасии Шевченко по делу о "нежелательной" организации

В ходе заседания суда в Ростове-на-Дону государственный обвинитель, прокуратура, потребовала отправить бывшего координатора региональной "Открытой России" Анастасию Шевченко на 5 лет в колонию в рамках дела об осуществлении деятельности "нежелательной" организации (статья 284.1 УК), информирует адвокат Сергей Бадамшин.

На попечении Шевченко, напомним, находятся двое несовершеннолетних, причем, один ребенок - с инвалидностью.

Общественница находится под домашним арестом на протяжении уже двух лет.

Анастасию Шевченко обвиняют в работе на нежелательную организацию из-за её деятельности в ныне упраздненном движении "Открытая Россия". Её дело - прецедент для России. Поводом для возбуждения уголовного дела в её отношении стало участие активистки в публичных дебатах ОР в Таганроге. Кроме того, следователям не понравились несколько публикаций Шевченко в соцсетях. 

 

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