Пребывающую под домашним арестом Соболь вновь навестили полицейские

Столичные правоохранители вновь оказали визит юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом в РФ) Любови Соболь: женщина, напомним, пребывает под домашним арестом в рамках "санитарного дела".

В Москве полиция пришла домой к юристу ФБК и продюсеру "Навальный Live" Любовь Соболь, сообщил

"Приехали по месту регистрации, у меня пока нет никакой информации. Мне позвонил ее муж и сказал, что к ней в квартиру пытаются попасть какие-то непонятные товарищи. У нее домашний арест, никому не открывает, она не имеет права ни с кем общаться", – поделился в разговоре с "МБХ медиа" адвокат Соболь Владимир Воронин.

Женщине запрещено покидать квартиру, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом, и общаться со всеми, кроме следователей и адвоката.

Напомним, соратницу Алексея Навального, равно как и других оппозиционеров, обвиняют в том, что собрание протестующих 23 января могло нарушить санитарно-эпидемиологические ограничения, установленные в стране из-за пандемии коронавируса (часть 1 статьи 236 УК).