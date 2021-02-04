Палата адвокатов просит МДВ объяснить отказ в допуске защитников к задержанным демонстрантам

Федеральная палата адвокатов направила в МВД представление, в котором требует объяснить причины недопуска юристов к гражданам, которые были задержаны в ходе недавних протестов. Заявление размещено на сайте ФПА.



"ФПА отмечает серьезное увеличение случаев нарушения профессиональных прав адвокатов в виде недопуска либо несвоевременного допуска их к доверителям, задержанным в связи с подозрением в совершении административных или уголовных правонарушений. Нередко законные требования адвокатов влекут применение к ним физического насилия со стороны сотрудников полиции", - подчёркивается в послании палаты адвокатов.

Нередко в отделах вводят план "Крепость" и ограничивают таким образом в конституционных правах как задержанных, так и адвокатов.



"Полагаем необходимой организацию предметного обсуждения обозначенных проблем и способов их разрешения, в том числе на заседании Общественного совета МВД России, с привлечением представителей Федеральной палаты адвокатов", - призвали в ФПА.

"ОВД-Инфо" извещало, что постфактум протестов 23 и 31 января под административный арест отправили рекордное количество человек - 750.

Совокупно было задержано рекордное количество граждан - свыше 9 тысяч. Люди сидят в переполненных спецприёмниках. В подмосковной деревне Сахарово выстроилась очередь из автозаков, в которых как минимум по 16 часов вынуждены в режиме ожидания коротать досуг будущие арестанты.

Из-за нехватки мест в петербургских спецприёмниках арестованных везут в Ленобласть - например, в Волосово.