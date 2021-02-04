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18:35

Депутаты Петербурга хотят направлять свои рекомендации другим органам власти после их отчетов

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга хотят направлять свои рекомендации другим органам власти после их отчетов

Депутаты Законодательного собрания от "Единой России" Денис Четырбок и Сергей Никешин внесли в парламент законопроект об изменении Устава города. Согласно документу, депутатам дается возможность подготовить свои предложения и рекомендации лицам, которые выступали в ЗакСе со своими отчетами. Это касается губернатора, членов петербургского правительства, Общественной палаты, уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей и других представителей органов власти. 

Четырбок в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что перед созданием законопроекта депутаты изучили опыт других регионов. Там в нормативных документах закреплено, что после отчета парламент принимает постановление с оценкой выступления, рекомендациями или предложениями, сообщил единоросс. Таким образом будет сформирована общая позиция ЗакСа о прослушанном отчете, отметил Четырбок:

- По итогам отчетов у нас сейчас по факту ничего нет. Нет оформленного мнения или позиции Законодательного собрания насчет представленного доклада или отчета. Может он плохой был? Или не отражены какие-то данные.

Депутат напомнил, что сейчас регламент не предусматривает выступления парламентариев после прослушанного отчета, есть возможность только задавать вопросы пришедшему в ЗакС представителю другого органа власти. Он добавил, что рекомендации могут даваться как самому докладчику, так и парламенту. 

- Например, выступает уполномоченный, выявляет проблематику, и поручение может быть дано напрямую Законодательному собранию, какой-то вопрос может быть поставлен на особый контроль парламентом, - сказал Четырбок.

Он уточнил, что процесс принятия предложения или рекомендации будет определен позже, когда изменения в Устав примут. В любом случае формироваться должна общая позиция парламента, а не отдельных его членов, отметил Четырбок. 

София Саттарова


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