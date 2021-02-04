Депутаты Петербурга хотят направлять свои рекомендации другим органам власти после их отчетов

Депутаты Законодательного собрания от "Единой России" Денис Четырбок и Сергей Никешин внесли в парламент законопроект об изменении Устава города. Согласно документу, депутатам дается возможность подготовить свои предложения и рекомендации лицам, которые выступали в ЗакСе со своими отчетами. Это касается губернатора, членов петербургского правительства, Общественной палаты, уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей и других представителей органов власти.

Четырбок в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что перед созданием законопроекта депутаты изучили опыт других регионов. Там в нормативных документах закреплено, что после отчета парламент принимает постановление с оценкой выступления, рекомендациями или предложениями, сообщил единоросс. Таким образом будет сформирована общая позиция ЗакСа о прослушанном отчете, отметил Четырбок:

- По итогам отчетов у нас сейчас по факту ничего нет. Нет оформленного мнения или позиции Законодательного собрания насчет представленного доклада или отчета. Может он плохой был? Или не отражены какие-то данные.

Депутат напомнил, что сейчас регламент не предусматривает выступления парламентариев после прослушанного отчета, есть возможность только задавать вопросы пришедшему в ЗакС представителю другого органа власти. Он добавил, что рекомендации могут даваться как самому докладчику, так и парламенту.

- Например, выступает уполномоченный, выявляет проблематику, и поручение может быть дано напрямую Законодательному собранию, какой-то вопрос может быть поставлен на особый контроль парламентом, - сказал Четырбок.

Он уточнил, что процесс принятия предложения или рекомендации будет определен позже, когда изменения в Устав примут. В любом случае формироваться должна общая позиция парламента, а не отдельных его членов, отметил Четырбок.

София Саттарова

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