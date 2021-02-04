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18:59

Доверие к президенту и региональным властям стало первым критерием эффективности губернаторов

фото ЗакС политика Доверие к президенту и региональным властям стало первым критерием эффективности губернаторов

Президент Владимир Путин подписал указ, в котором перечисляются критерии эффективности для оценки работы глав регионов. Всего в списке двадцать позиций, а первая из них формулируется следующим образом.

"Доверие к власти (доверие к Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах РФ национальных целей развития РФ)", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, администрация президента должна до конца месяца разработать методику расчета этого показателя и представить ее.

На втором месте в списке критериев значится численность региона, на третьем - "ожидаемая продолжительность жизни при рождении".

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