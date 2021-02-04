В Москве арестовали уроженца Мурманской области, обвиняемого в стычках с полицией в ходе протестов

Столичный суд отправил в СИЗО до 3 апреля 31-летнего уроженца Мурманской области Александра Глушкова, который обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти (ст. 318 УК), делится "МБХ медиа" сообщением пресс-службы инстанции.

Как полагают следователи, Глушков участвовал в потасовке с полицейскими на Пушкинской площади 23 января. По этому же эпизоду уже арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас.

Указывается, что Глушков свою вину признал.

В Петербурге, напомним, также пребывают под арестом двое мужчин, участвовавших в потасовке с полицейскими на Сенной площади в ходе акции 31 января: тогда силовик, потерявший шапку, был вынужден направить на демонстрантов табельное оружие.