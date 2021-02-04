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19:20

"Где их всенародная поддержка?": Навальный написал обращение из СИЗО

фото ЗакС политика "Где их всенародная поддержка?": Навальный написал обращение из СИЗО

Политик Алексей Навальный написал в СИЗО "Матросская тишина" текст, распространенный через Instagram, в котором он признается, что на своем опыте убедился в справедливости расхожей мысли: свободного внутренне человека невозможно лишить свободы. Убить в себе страх он призывает и посетителей своих аккаунтов. Страх, который сеет власть, уверяет он, держится на обмане, на внушаемом чувстве ее ложного превосходства и уже не существующей силы.

"Где их всенародная поддержка, если выборы они могут выиграть, только не пуская на них независимых кандидатов, а страх перед протестующими вынуждает их закрывать станции метро? Они могут удерживать власть, используя ее для личного обогащения, лишь опираясь на наш страх", - рассуждает оппозиционер.

Победить, находясь на стороне Навального, делает он вывод, возможно только став внутренне свободным и перестав бояться ныне правящего политического режима.

Напомним, что 2 февраля Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, а уже завтра его снова повезут в суд уже по другому уголовному делу - о клевете на ветерана ВОВ.

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