Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

20:16

Депутаты МО "Смольнинское" выбрали и.о. главы - Ранков законность решения не признает

фото ЗакС политика Депутаты МО "Смольнинское" выбрали и.о. главы - Ранков законность решения не признает

Муниципальный депутат МО "Смольнинское" от "Яблока" Никита Юферев рассказал ЗАКС.Ру, что 3 февраля он с десятью коллегами собрались на заседание совета. Изначально провести мероприятие они планировали в здании муниципалитета, но их туда не пустили - мундепы направились в офис партии "Яблоко" на Шпалерной улице, сообщил Юферев. По его словам, в заседании принимали участие 11 муниципальных депутатов. Они единогласно проголосовали за назначение мундепа Елены Мишкинис исполняющей обязанности главы МО "Смольнинское". Также депутаты приняли решение о том, что теперь и.о. руководителя местной администрации должен быть замглавы Владимир Королев, рассказал Юферев.

Он добавил, что с тех пор, как действовавший до этого и.о. главы МО Григорий Ранков перестал появляться на рабочем месте, депутаты возложили полномочия по созыву заседаний на Мишкинис. Эта возможность предусмотрена регламентов созыва заседаний совета МО "Смольнинское". Ранков в свою очередь в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что только он обладает правом созывать заседание. Он добавил, что выходил на работу несколько недель назад, но после задержания муниципалов полицейскими снова приболел.

- Я же вышел на работу, но потом, когда их забрали в полицию, я так распереживался: у меня давление подскочило. Я за них очень переживал, и у меня поднялось давление. 

Муниципальные депутаты "Смольнинского" 20 января так же пытались провести заседания в стенах совета, но попасть внутрь не могли. Они вызвали на подмогу полицию, которая в итоге задерждала мундепов и составила на них протоколы о нарушении антикоронавирусных мер. 

Ранков добавил, что в настоящий момент у него нет кабинета в здании муниципалитета. По его словам, он отказался от помещения, когда мундепы лишили его заработной платы. Также Ранков заявил, что намерен обратиться в прокуратуру и Следственный комитет, если мундепы попытаются закрепить свое решение о назначении Мишкинис и.о.главы:

- Если какие-то документы у меня появятся о том, что она глава, я это все переадресую в Следственный комитет, прокуратуру и так далее по факту того, что происходит попытка захвата власти.

Напомним, между муниципальными депутатами "Смольнинское" и Ранковым, не избравшимся в 2019 году, но оставшемся в должности и.о. главы МО, регулярно происходят конфликты. Мундепы лишили его зарплаты, а он в ноябре 2020 года подал на них заявления в полицию. Также между сторонами в судах проходят споры более чем по 30 искам - в основном, об оспаривании документов, которые муниципалы приняли без Ранкова.

София Саттарова

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:35 Депутаты Петербурга хотят направлять свои рекомендации другим органам власти после их отчетов

16:53 Прокурор запросил 5 лет колонии для Анастасии Шевченко по делу о "нежелательной" организации

16:28 Оператора Пулково вновь хотят привлечь к ответственности за сброс токсичных отходов в реку Новую

14:01 Росгвардия потратила ещё 247 млн рублей на спецтехнику для разгона митингов

12:02 Дрозденко предложил создать в Гатчине мемориал на месте детского концлагеря

3 февраля, 20:13 Российские СМИ решили публиковать тексты "Медиазоны" в знак солидарности с арестованным Сергеем Смирновым

3 февраля, 18:41 Депутаты МО "Южно-Приморский" предложили прописать в законе ошибки в декларациях, за которые нельзя лишать мандатов

3 февраля, 17:59 Приговор экс-главе Удмуртии Соловьеву по делу о взятках вступил в силу

3 февраля, 17:31 Договор СНВ между Россией и США продлен до 2026 года

3 февраля, 17:23 Беглов предложил отмечать День работника уголовно-исполнительной системы за счет бюджета

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 Семью 11-летней участницы петербургской акции за Навального не станут наказывать

20:20 Адвокат Навального: По делу о клевете на ветерана его не могут лишить свободы

20:16 Муниципал: Депутаты МО "Смольнинское" выбрали и.о. главы - Ранков законность решения не признает

19:54 В Петербурге оборудовали еще девять пунктов вакцинации от COVID-19

19:20 "Где их всенародная поддержка?": Навальный написал обращение из СИЗО

18:59 В Москве арестовали уроженца Мурманской области, обвиняемого в стычках с полицией в ходе протестов

18:59 Доверие к президенту и региональным властям стало первым критерием эффективности губернаторов

18:35 Депутаты Петербурга хотят направлять свои рекомендации другим органам власти после их отчетов

18:33 Палата адвокатов просит МДВ объяснить отказ в допуске защитников к задержанным демонстрантам

18:25 Вишневский интересуется у Беглова, сколько стоило перекрыть город перед митингами

18:20 Макаров лично наградит сотрудников Росгвардии и МВД

17:57 В ЛДПР готовы "вернуть в легитимное русло" участников несанкционированных акций

17:56 Пребывающую под домашним арестом Соболь вновь навестили полицейские

17:32 Суд в Самаре оштрафовал автора трека "Аквадискотека" за танцы на акции 31 января

17:29 По делу о клевете на ветерана Навального вновь повезут в суд

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru