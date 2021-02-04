Семью 11-летней участницы петербургской акции за Навального не станут наказывать

Вопреки некоторым официальным заявлениям, звучавшим ранее, для живущей в Токсово семьи 11-летней Варвары, задержанной на не согласованной с властями протестной акции 31 января в Петербурге, не наступит никаких правовых последствий в связи с инцидентом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член правозащитного совета Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко, отдельно поблагодарив в своем посте омбудсмена Ленобласти Сергея Шабанова. Решение было принято на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Напомним, что перед акцией 31 января детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина выступила с предостережением в адрес несовершеннолетних, их родителей и организаторов несанкционированного мероприятия. Привлечение детей она уподобила поведению фашистов, выставлявших перед живые щиты из самых слабых. Детский омбудсмен Ленобласти Тамара Литвинова после акции с обилием задержаний и вовсе пригрозила родителям 11-летней девочки уголовным делом. О том, как прошло шествие в поддержку преследуемого властями Алексея Навального, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.