"Алексей просит сконцентрироваться на осени": Сторонники Навального отказались от новых митингов

Соратники Алексея Навального решили не проводить в ближайшее время новых протестных манифестаций, поскольку это существенно затормозит работу региональных штабов в преддверии выборов в Госдуму, сообщил "Дождю" глава сети штабов Леонид Волков.

"Если будем выходить каждую неделю, то получим еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени [речь идет о выборах в Госдуму]. Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами", - отчитался Волков.

Активисты намерены сконцентрироваться на подготовке к электоральному процессу, митинги отложены до весны-лета.

ЗАКС.Ру рассказывал о перегрузе петербургского спецприёмника, куда массово доставляли задержанных на акциях протеста граждан после суда: люди вынуждены были часами сидеть в автозаках, стоящих в очередях, ожидая помещения под арест.

В общей сложности суды арестовали по административным статьям свыше 350 человек.