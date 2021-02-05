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10:09

Суд начал рассматривать дело Навального о клевете: в зале заседания - британский дипломат

фото ЗакС политика Суд начал рассматривать дело Навального о клевете: в зале заседания - британский дипломат

Столичный Бабушкинский суд приступил к рассмотрению уголовного дела о клевете, возбужденное в отношении Алексея Навального, уведомляет "Дождь".

Политика доставили на заседание из СИЗО, в котором он пребывает в ожидании этапа до колонии, где ему предстоит отбывать наказание по делу "Ив Роше".

В зале суда присутствует британский дипломат.   

"Еще раз хотим отметить, что присутствие дипломатов на судебных заседаниях в стране их по бываете – это абсолютно стандартная практика", - заявляли ранее в посольстве страны.

По делу о клевете оппозиционеру грозит наказание от денежного штрафа вплоть до двух лет лишения свободы. 

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