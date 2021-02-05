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10:46

В Петербурге возник острый дефицит коек для пациентов без COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге возник острый дефицит коек для пациентов без COVID-19

Петербургские стационары экстренной медицинской помощи не выдерживают потока поступающих пациентов с общесоматическими патологиями, делится "Доктор Питер".

На сегодняшний день горожан без коронавируса принимают лишь в три стационара: Елизаветинскую больницу, Городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В них совокупно развёрнуто порядка 3 тысяч койко-мест. Остальные медучреждения Северной столицы работают по своему профилю либо "трансформированы" под приём COVID-больных.

По информации издания, в Елизаветинскую и Городскую больницу №26 по экстренным показаниям ежедневно привозят от 400 до 425 пациентов, в НИИ им. Джанелидзе - 250. В случае с 26-й больницей на госпитализацию ложатся порядка 60% поступающих граждан.

При этом ввиду острого дефицита коек пациентов приходится выписывать на долечивание. В начале пандемии их вместо 11-го выписывали на девятый день, затем - на седьмой, а сейчас уже на четвёртый.

"Если госпитализация продолжит расти такими темпами, будем и на третий день выписывать", - констатирует Дорофеев.

"С августа госпитализация все время растёт. И сейчас достигла максимальных цифр. Наверное, до зимы терпели-терпели и стало, что называется, невмоготу", - в свою очередь добавил Антон Повзун, главврач НИИ им. Джанелидзе.

Среди болезней, с которыми поступают люди, обострились сезонные - инсульты, сердечно-сосудистые патологии, перегружены также травматологические отделения.

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