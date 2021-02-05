Reuters: В Кремле рассматривают "белорусский сценарий" для подавления будущих протестов

В Кремле не исключили, что для разгона будущих протестов может быть на практике опробован "белорусский сценарий", основанный на привлечении ещё большего силового резерва, рассказали в беседе с Reuters два приближённых к Кремлю источника.

Они пояснили, что ответ силовиков на январские демонстрации был "только разминкой", поэтому вполне следует ожидать ужесточения их реакции и действий.

"Белорусский сценарий подтвердил свою эффективность. В Кремле точно не встанут на колени. Лукашенко выстоял, Мадуро в порядке. И то, что происходит у нас на улицах, далеко от их ситуации", - считает один из собеседников агентства.

Напомним, 23 и 31 января, а также 2 февраля на улицы на манифестации против коррупции и в поддержку Алексея Навального вышли тысячи россиян. Ответом на это были массовые и часто жестокие задержания. В итоге по всей стране задержали более 10 тысяч человек. Составлено несколько тысячи административных протоколов по "митинговым" статьям, спецприёмники в городах переполнены, поэтому многие люди вынуждены проводить досуг либо в автозаках, либо в отделах полиции.

При этом соратники Навального заявили, что как минимум до лета более не будут проводить никаких протестов и сконцентрируются на подготовке к выборам в Госдуму.