Росгвардия заявила о DDoS-атаке на свой сайт из-за рубежа

Росгвардия заявила, что ее официальный сайт подвергся "массированной DDoS-атаке" из-за рубежа.

По словам представителей ведомства, атака на сайт была зафиксирована в ночь с 4 на 5 февраля и длилась три часа. В Росгвардии утверждают, что "источники негативного воздействия" находились за рубежом.

"Это не первая попытка кибервоздействия на сайт ведомства извне. Ранее подобные DDoS-атаки удалось успешно отразить 23 и 31 января 2021 года. Установлено, что проводились они с территории ряда государств Евросоюза. Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы", - заявили в Росгвардии.

23 и 31 января, о которых упоминает Росгвардия, в России прошли крупные несогласованные протесты в поддержку Алексея Навального. Силовики отреагировали на них жестко, в Петербурге за эти два дня задержали свыше двух тысяч человек, эти акции стали для города самыми массовыми за последнее время.