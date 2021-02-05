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11:55

В ЗакСе решили ответить на протестные митинги законом о кадетах

фото ЗакС политика В ЗакСе решили ответить на протестные митинги законом о кадетах

Петербургский парламент рассмотрит законопроект о кадетском образовании. Инициативу 5 февраля одобрил комитет по законодательству ЗакСа.

Документ представил его главный инициатор, единоросс Константин Чебыкин. Он отметил, что законопроект назревал давно и "два года лежал фактически под сукном".

- Этот закон все поддержат, потому что, к сожалению, в федеральном законодательстве мало что сказано о кадетском образовании, - заявил Чебыкин.

В поддержку инициативы выступил присутствовавший на заседании руководитель Санкт-Петербургского союза суворовцев, нахимовцев и кадет Антон Грязнов. По его словам, кадеты могут стать в российском обществе "патриотической мягкой силой в политических чрезвычайных и социальных кризисных ситуациях". 

- Закон должен стать своеобразным сигналом о том, что кадетским образованием занимаются, причем всерьез и надолго. В противном случае, мне кажется, мы и дальше будем пожинать определенные плоды [протестных акций] 23 и 31 января, - заявил Грязнов.

Инициатива призвана регламентировать основные начала управления кадетским образованием, зону ответственности за это исполнительной власти, а также правила приема в ряд бюджетных учреждений и кадетские классы в общеобразовательных школах. Депутат от КПРФ Александр Рассудов удивился тому, что целью кадетского образование в проекте закона прописана "подготовка обучающихся к государственной и муниципальной службе, в том числе, к военной службе и государственной службе российского казачества". 

- В современных условиях, когда технологии и схемы меняются постоянно, детей нужно готовить фундаментально к тем или иным наукам, а не заниматься спецкурсом для детей как стать чиновником-бюрократом. Что значит "готовить к государственной и муниципальной службе"? Как быстрее бумажки слева направо перекладывать? - возмутился Рассудов.

Отдельно член КПРФ остановился на казаках:

- Чем же прославилось казачество на территории Петербурга? Ничем, кроме разгона рабочих движений в начале XX века, что было даже отражено в графике нескольких русских живописцев. А за последнее время казаки у нас прославились только тем, что они совершили акты вандализма против памятника на улице Лахтинской, побили стекла в усадьбе Набокова и сорвали пару лекций директора Эрмитажа Михаила Борисовича Пиотровского.

Председатель комитета Денис Четырбок заметил, что поэтому юных казаков и надо "воспитывать с молодых ногтей, чтобы такого не было в будущем". Также он подчеркнул, что органы власти должны подставить плечо педагогом и прописать гарантии для кадетских классов. В свою очередь, Чебыкин в качестве примера гражданской службы, которой обучают кадетов, назвал классы подготовки спасателей.

Законопроект обсудят в первом чтении уже в ближайшую среду, 10 февраля. Однако было решено взять большой промежуток времени на поправки.


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