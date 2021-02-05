Зону платной парковки в Петербурге хотят распространить на весь Центральный район

Смольный планирует расширить зону платной парковки, распространив ее на весь Центральный район Петербурга, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на Городской центр управления парковками.

Информация о планах расширить зону появилась еще в 2019 году, в ГЦУП ждали, что в бюджете 2020 года будет предусмотрено достаточно средств для этого. Сейчас и.о. директора ГЦУП Дмитрий Ваньчков сообщил, что "добавляются последние штрихи в техническое задание", на работу заложено порядка 30 млн рублей. В феврале центр планирует объявить конкурс для выбора подрядчика, который подготовит проект организации платной парковки в границах всего Центрального района.

Ожидается, что платная парковка в районе будет организована в 2022 году. Общее число парковочных мест по плану должно возрасти с нынешних 3 тысяч рублей до 16-17 тысяч.