В Шиесе разогнали лагерь экоактивистов, следивших за рекультивацией мусорного полигона

Сотрудники правоохранительных органов снесли палаточный лагерь близ станции Шиес и в ходе процесса задержали одного сопротивлявшегося мужчину, оповестили в пресс-службе правительства Архангельской области.

На территории близ рекультивируемого мусорного полигона были обнаружены незаконные постройки, которые ликвидировали согласно предписанию по их уборке.

"В соответствии с документом, убрать палаточный лагерь экоактивисты должны были до 3 февраля. Полиция сопровождала сотрудников ведомства для обеспечения безопасности на месте проведения контрольных мероприятий", - говорится в сообщении регионального правительства.

Превентивно экоактивистам предложили перенести лагерь на другое место, поскольку имеющиеся на территории постройки якобы мешают ООО "Технопарк" проводить рекультивацию земли. В конце января защитников Шиеса уведомили о незаконности их пребывания на обозначенной территории - на тот момент там находилось около 16 различных сооружений.

В ходе рейда 4 февраля "один из активистов палаточного лагеря проявил агрессию и был задержан", отметили также в областном правительстве.

"Есть разные способы следить за ходом рекультивации: можно делать это с помощью камер, установленных "Технопарком" — прямая трансляция ведется на их сайте. Можно наблюдать с периметра территории, уйдя с участка, на котором должны делать планировку для последующей засыпки грунта и высадки материала", - высказался о ситуации зампредседателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко.

Напомним, что борьба против свалки велась на Шиесе как минимум с 2018 года. В политологической среде считается, что именно своим "стоянием на Шиесе" граждане добились остановки проекта "Экотехнопарк", и, более того, отставки глав Архангельской области и республики Коми весной 2020 года тоже связаны с непопулярными действиями чиновников на станции.