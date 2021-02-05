Песков: Анонсирование нелегитимных акций само по себе не коррелируется с законом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что анонсирование несогласованных акций протеста противоречит законодательству, передает ТАСС.

Так Песков прокомментировал заявление сторонников Навального, которое появилось накануне. Напомним, Леонид Волков объявил о планах отложить митинги до весны-лета.

"Не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом, наша позиция хорошо известна - анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе уже не коррелируется с законом", - сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что "есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле".

Отметим, отложить акции протеста сторонники Навального решили на фоне рекордного количества задержаний на акциях 23 и 31 января. Только в Петербурге задержали в общей сложности более 2 тысяч человек. По административным статьям суды арестовали более 350 человек, хотя единственный петербургский спецприемник на Захарьевской улице рассчитан всего на 160 мест. ЗАКС.Ру рассказывал о ситуации с перегрузкой: люди вынуждены были часами сидеть в автозаках, стоящих в очередях, ожидая помещения под арест.