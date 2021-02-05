Суд взыскал с "дочки" "Норникеля" 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с Норильско-таймырской энергетической компании, входящей в "Норникель", 146 млрд рублей в качестве компенсации ущерба при разливе топлива на ТЭЦ-3, передает ТАСС.

Суд частично удовлетворил иск Росприродзнадзора. Ведомство требовало взыскать с компании более 148 млрд рублей.

Напомним, в конце мая 2020 года из резервуара ТЭЦ-3 утекло более 20 тысяч тонн солярки. Топливо попало в реки и почву. Эту экологическую катастрофу эксперты назвали крупнейшей в истории Арктики.

Скандал разгорелся после того, как стало ясно, что местные чиновники пытались скрыть информацию о происшествии от федерального центра. Вскоре после того, как о разливе топлива стало известно, мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку: в октябре его приговорили к полугоду исправительных работ по делу о халатности.

Росприродназдор оценивал ущерб от аварии в 148 млрд рублей, при этом "Норникель" заявлял, что сумма ущерба в разы меньше – 21,3 млрд рублей.