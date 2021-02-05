Всероссийскую перепись населения решили отложить до сентября из-за коронавируса

Замглавы Росстата Павел Смелов заявил, что основной этап Всероссийской переписи населения переносится с апреля на сентябрь 2021 года из-за неопределенности ситуации с эпидемией коронавируса, передает "Интерфакс".

"Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точная дата будет определена постановлением правительства", - сказал Смелов.

По его словам, "картина с эпидемиологической обстановкой" остается "не совсем ясной", и в правительстве не знают, как будет складываться ситуация. К тому же, добавил представитель Росстата, нужно "провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет".

Планируется, что первые результаты переписи появятся в январе-феврале 2022 года.

В июне 2020 года перепись населения уже откладывали до апреля 2021-го. Тогда ожидалось, что предварительные итоги подведут в октябре, а окончательные официальные – в IV квартале 2022 года.