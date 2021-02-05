В Смольном оповестили об активизации фейковых сайтов по продажам билетов в театры

На фоне смягчения антиковидных правил, установленных в Петербурге, в интернете увеличилась активность сторонних сайтов-двойников, продающих билеты в театры и иные учреждения культуры, проинформировали в Смольном.

"Такие ресурсы маскируются под официальные и предлагают петербуржцам и гостям города приобрести под видом настоящих недействительные билеты или заранее выкупленные билеты со значительной наценкой", - пояснили в городской администрации.

К примеру, в прошлом декабре жительница Ленобласти купила на фейковом сайте билеты на представления на сумму 12 тысяч рублей, которые впоследствии оказались недействительными. Женщина обратилась в полицию с заявлением, её на легитимном уровне поддержит и петербургский комитет по культуре.

На сайте Смольного опубликован официальный перечень сайтов театров и иных культурных организаций, где можно без финансовых потерь приобрести "законные" билеты.

Перед покупкой чиновники рекомендуют внимательно изучить структуру портала, предлагающего билеты.

"На официальном сайте любого государственного учреждения культуры всегда можно найти информацию о полном и сокращенном наименовании организации, месте нахождения, почтовом адресе, сведения об учредителе и учредительные документы", - отметили в Смольном.