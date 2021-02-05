За сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло свыше 500 ДТП

За минувшие сутки на территории Петербурга и Ленинградской области произошло свыше 500 дорожных происшествий, оповестили в пресс-службе территориального УГИБДД.

Только за 4 февраля в городе на Неве случилось 435 ДТП, в которых пострадали восемь человек, включая ребёнка. В Ленобласти за последние 24 часа произошло 86 аварий, в которых различные травмы получили пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Летальных исходов в ДТП зарегистрировано не было, добавили в УГИБДД.

Отмечается, что высокая аварийность на дорогах вызвана ударившими морозами и предшествовавшим этому снегопадом.