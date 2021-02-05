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14:17

"ОВД-Инфо" требует от Колокольцева соблюдать права задержанных на акциях протеста

фото ЗакС политика "ОВД-Инфо" требует от Колокольцева соблюдать права задержанных на акциях протеста

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" опубликовал на сайте Change.org петицию, в которой призвал министра внутренних дел Владимира Колокольцева остановить насилие полицейских в отношении задержанных на несогласованных акциях протеста и соблюдать законодательство.

Авторы петиции отметили, что давление на задержанных со стороны полиции происходит на фоне постоянного введения плана "Крепость" в отделах. Этот план вводится при угрозе вооруженного нападения, но после задержаний активистов и участников митинга его нередко вводят без объяснения причин. Из-за этого адвокаты не могут попасть к своим подзащитным. В петиции "ОВД-Инфо" подчеркивает, что введение плана "Крепость" "развязало руки для полицейского беспредела: у задержанных отбирали телефоны, били их и даже пытали".

"ОВД-Инфо" подчеркивает, что задержанных часами держат на холоде в автозаках, они проводят по несколько суток без еды, воды и возможности сходить в туалет и поспать, без средств личной гигиены, им угрожают ухудшением условий содержания, арестами, изъятием телефона, заведением уголовных дел, физическим насилием, пытками, рисками для их родных. Задержанным не дают связаться с юристами, им угрожают, когда они отстаивают свои права, отказываясь от незаконной дактилоскопии, объяснений в соответствии ст. 51 Конституции, не сообщают пароль от телефона, отмечают правозащитники.

"В этом контексте уже смешно говорить о нарушении права на свободу собраний. Речь сейчас идет даже не о нарушении прав человека как таковых — мы видим, как государство объявляет вне закона всех несогласных, готовых открыто отстаивать свою позицию, адвокатов, правозащитников и юристов, защищающих их права, и журналистов и блогеров, которые честно освещают полицейский произвол. На языке права происходящее сегодня уже однозначно можно охарактеризовать как массовое и грубое нарушение прав и свобод граждан", - заявили в "ОВД-Инфо".

Правозащитники требуют от Колокольцев остановить "насилие и произвол по отношению к участникам протестных акций и освободить всех неправомерно задержанных", обеспечить "человеческие условия содержания, положенные по закону", обеспечить допуск адвокатов. Также авторы петиции требуют от министра публично и детально отчитаться о каждом случае введения плана "Крепость" в отделениях полиции с 23 января по 3 февраля и провести проверку всех отделом на предмет нарушения прав задержанных.

Также "ОВД-Инфо" попросило уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову проверить места содержания задержанных, проверить все отделения полиции, куда их доставляли, принимать участие в судах по их делам.

Напомним, 23 и 31 января в ряде городов России прошли крупные митинги в поддержку Алексея Навального. Только в Петербурге задержали в общей сложности более 2 тысяч человек. По административным статьям суды арестовали более 350 человек, хотя единственный петербургский спецприемник на Захарьевской улице рассчитан всего на 160 мест. ЗАКС.Ру рассказывал о ситуации с перегрузкой: люди вынуждены были часами сидеть в автозаках, стоящих в очередях, ожидая помещения под арест.

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