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15:26

Беглов поблагодарил сотрудников ОМОНа за работу во время эпидемии коронавируса

фото ЗакС политика Беглов поблагодарил сотрудников ОМОНа за работу во время эпидемии коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил подразделение Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – Отряд мобильный особого назначения и поблагодарил сотрудников за работу во время эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

По данным Смольного, в 2020 году произошло "250 крупных событий", на которых работали сотрудники ОМОНа. Беглов поблагодарил командование и сотрудников за работу в период эпидемии, в том числе за обеспечение "карантинных мероприятий" в обсерваторах "Заря" и "Балтиец", в аэропорту Пулково.

"Особые слова благодарности Александр Беглов адресовал семьям бойцов. "Родители, жёны и дети разделяют с вами все тяготы службы. Здоровья вам и выдержки!", - сообщили в Смольном.

Беглов посетил ОМОН для подведения итогов года, вместе с должностными лицами Росгвардии возложил цветы к памятнику погибших сотрудников отряда.

23 и 31 января ОМОН был задействован для работы на акциях протеста в Петербурге. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.


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