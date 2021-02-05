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16:23

"Написали на снегу слово "Свобода": В Москве задержали 25 облаченных в форму ОМОН активистов

фото ЗакС политика "Написали на снегу слово "Свобода": В Москве задержали 25 облаченных в форму ОМОН активистов

Столичные правоохранители задержали у Крылатских холмов 25 человек, организовавших перфоманс в форме ОМОНа: активисты написали на снегу слово "свобода" и маршировали вокруг него, информирует "Апология протеста".

Молодых людей увезли в отдел полиции по Кунцевскому району, куда оперативно направили адвоката.

Принимавшая участие в акции фотограф Ольга Лисовская известила у себя в Instagram, что задерживавшие манифестантов силовики не представились, не показали удостоверений и не объяснили причину, по которой всем следует проехать в ОП.

В беседе с "Новой газетой" Лисовская рассказала, что костюмы омоновцев активисты взяли в аренду - они не имеют каких-либо опознавательных знаков.

По замыслу активистов, суть перфоманса сводится к тому, чтобы продемонстрировать, как бережно силовики охраняют права и свободу граждан.

"Мы стояли возле написанного на снегу слова „Свобода". Это было недолго, мы стояли за домом в районе Крылатских холмов. Потом переоделись, шли обратно, но возле автобусов нас встретила полиция", - заключила Лисовская.

Фото: "Апология протеста"

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