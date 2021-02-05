Россия высылает дипломатов ФРГ, Польши и Швеции за повышенный интерес к протестам

Власти России приняли решение выслать из страны дипломатов из Германии, Польши и Швеции за их повышенное внимание и участие в прошедших в конце января протестах, информирует EU Observer, ссылаясь на источники в ЕС.

На данный момент оперативных комментариев из самих посольств нет.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с "Дождем" сообщала о дипломате, который участвовал в одном из петербургских митингов. Шведское посольство в Москве пояснило, что он наблюдал за демонстрацией, "что является стандартной дипломатической процедурой".

Напомним, 23 и 31 января, а также 2 февраля на улицы на манифестации против коррупции и в поддержку Алексея Навального вышли тысячи россиян. Ответом на это были массовые и часто жестокие задержания: по всей стране в отделы полиции доставили более 10 тысяч человек. Составлено несколько тысячи административных протоколов по "митинговым" статьям, спецприёмники в городах переполнены, поэтому многие люди вынуждены проводить досуг либо в автозаках, либо в ОП.

При этом соратники Навального заявили, что как минимум до лета более не будут проводить никаких протестов и сконцентрируются на подготовке к выборам в Госдуму.