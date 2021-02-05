18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:26

Глава Минздрава заявил об отступлении коронавируса в России на фоне массовой вакцинации

фото ЗакС политика Глава Минздрава заявил об отступлении коронавируса в России на фоне массовой вакцинации

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что коронавирус в России начинает отступать.

"Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает", - сказал Мурашко.

По его словам, за последние три недели число заболевших коронавирусом сократилось более чем на 30%, и сейчас лечение проходят порядка 800 тысяч человек. Такое снижение он объяснил, в том числе, начавшейся в середине января массовой вакцинацией.

"Те объемы вакцины, которые сегодня доставлены в регионы, и [количество] уже привитого населения – это уже эпидемиологически значимый результат", - пояснил министр.

За последние сутки, по данным оперштаба, в России было выявлено 16 688 новых случаев заражения коронавирусом. Это число пока идет на уменьшение.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

19:52 Вишневский призвал Беглова снять "коронавирусные" ограничения на проведение митингов в Петербурге

14:50 На карантине из-за COVID-19 и ОРВИ остаются 47 петербургских классов

11:23 В России зафиксировали еще 16,6 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 1,4 тысячи

10:46 В Петербурге возник острый дефицит коек для пациентов без COVID-19

4 февраля, 19:54 В Петербурге оборудовали еще девять пунктов вакцинации от COVID-19

4 февраля, 12:11 В РФ подтвердилось новых 16,7 тысяч заражений COVID-19, в Петербурге - 1571 случай

4 февраля, 10:35 В Смольном рассказали о сроках восстановления туротрасли до "доковидных" времен

3 февраля, 17:13 В Псковской области отменяют режим самоизоляции для пожилых людей

3 февраля, 16:45 В Петербурге для пациентов с COVID-19 свободны 41% коек

3 февраля, 14:26 Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией с 15 февраля


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 СК уведомил Фургала о завершении следствия по его делу

20:23 Михаила Ефремова этапировали в Москву для следственных действий

19:52 Вишневский призвал Беглова снять "коронавирусные" ограничения на проведение митингов в Петербурге

19:26 Муниципал: Смольный подтвердил намерение сохранить Жемчужный пляж на юге Петербурга

18:55 На столичного мундепа Янкаускаса завели отдельное "санитарное дело"

18:37 Суд отложил рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана до 12 февраля

18:31 В Петербурге слабослышащего и не говорящего инвалида оштрафовали за "скандирование лозунгов" на протесте 31 января

18:04 "Честь для для меня, я очень польщен": Невзоров прокомментировал требование РВИО проверить его слова о Зое Космодемьянской

17:55 Росгвардия решила защитить своих бойцов, потратив 215 млн рублей на новые бронежилеты

17:26 Глава Минздрава заявил об отступлении коронавируса в России на фоне массовой вакцинации

17:22 Россия высылает дипломатов ФРГ, Польши и Швеции за повышенный интерес к протестам

16:47 В Нижегородской области россиянина приговорили к 9 годам колонии по делу о госизмене

16:23 "Написали на снегу слово "Свобода": В Москве задержали 25 облаченных в форму ОМОН активистов

16:10 Муниципал: Депутат МО "Гражданка" опасается за сохранность Эрмитажа из-за решения сделать фан-зону Евро-2020 на Дворцовой площади

15:26 Беглов поблагодарил сотрудников ОМОНа за работу во время эпидемии коронавируса

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru