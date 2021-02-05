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17:55

Росгвардия решила защитить своих бойцов, потратив 215 млн рублей на новые бронежилеты

фото ЗакС политика Росгвардия решила защитить своих бойцов, потратив 215 млн рублей на новые бронежилеты

Руководство Росгвардии намерено потратить 215,5 млн рублей на покупку пяти тысяч новых бронежилетов для своих бойцов: на соответствующие тендеры, опубликованные на портале госзакупок, обратило внимание "МБХ медиа".

Чуть более 148 млн рублей у силового ведомства уйдет на три тысячи бронежилетов "Кора-ВО" по цене 49,4 тысяч рублей за единицу. Обмундирование должно быть доставлено в подмосковную Балашиху.

На другие 67,4 млн рублей будут приобретены две тысячи бронежилетов "Кулон-ВВ" по 33,7 тысячи рублей за каждый. Поставка опять же должна быть осуществлена в Подмосковье.

Кроме того, Росгвардию обеспечат двумя тысячами защитных очков "Стрелок" на 11,6 млн рублей (по 5,8 тысяч рублей за единицу). Доставлен товар опять же должен быть в Балашиху.

Напомним, накануне стало известно, что 247 млн рублей ушло у Росгвардии на покупку транспортных средств, которые могут, в том числе, быть использованы для разгона протестных демонстраций.

В 2020 году у Росгвардии ушло свыше 2 млрд рублей на технику, экипировку и спецсредства, которые используются для разгона протестов.

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