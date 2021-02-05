Росгвардия решила защитить своих бойцов, потратив 215 млн рублей на новые бронежилеты

Руководство Росгвардии намерено потратить 215,5 млн рублей на покупку пяти тысяч новых бронежилетов для своих бойцов: на соответствующие тендеры, опубликованные на портале госзакупок, обратило внимание "МБХ медиа".

Чуть более 148 млн рублей у силового ведомства уйдет на три тысячи бронежилетов "Кора-ВО" по цене 49,4 тысяч рублей за единицу. Обмундирование должно быть доставлено в подмосковную Балашиху.

На другие 67,4 млн рублей будут приобретены две тысячи бронежилетов "Кулон-ВВ" по 33,7 тысячи рублей за каждый. Поставка опять же должна быть осуществлена в Подмосковье.

Кроме того, Росгвардию обеспечат двумя тысячами защитных очков "Стрелок" на 11,6 млн рублей (по 5,8 тысяч рублей за единицу). Доставлен товар опять же должен быть в Балашиху.

Напомним, накануне стало известно, что 247 млн рублей ушло у Росгвардии на покупку транспортных средств, которые могут, в том числе, быть использованы для разгона протестных демонстраций.

В 2020 году у Росгвардии ушло свыше 2 млрд рублей на технику, экипировку и спецсредства, которые используются для разгона протестов.