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18:04

"Честь для для меня, я очень польщен": Невзоров прокомментировал требование РВИО проверить его слова о Зое Космодемьянской

фото ЗакС политика "Честь для для меня, я очень польщен": Невзоров прокомментировал требование РВИО проверить его слова о Зое Космодемьянской

Публицист Александр Невзоров в своем Instagram заявил, что не намерен извиняться за свои слова о Зое Космодемьянской.

Ранее Российское военно-историческое общество обратилось в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку по статье о реабилитации нацизма в отношении Невзорова из-за того, что он неуважительно отозвался о Космодемьянской, критикуя новый художественный фильм "Зоя" в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По версии РВИО, Невзоров высказался о Космодемьянской в "уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направленной на отрицание подвига и <…> на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах".

По мнению Невзорова, "чтобы устоять, режиму надо удавить всякое свободомыслие".

"Он решил не мелочиться и сразу начать с того, кого он, вероятно, считает символом вольнодумства и дерзости. Несомненно, это честь для меня, и я очень польщен", - сказал публицист.

Невзоров задался вопросом, получится ли у властей "сделать мифы из сталинской пропаганды, в том числе Космодемьянской" "обязательными к беспрекословному некритичному и бездумному почитанию" в 21-м веке.

"Я ни каяться, ни извиняться не буду", - подчеркнул Невзоров.

фото: Александр Невзоров / Facebook

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