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Муниципал

19:26

Смольный подтвердил намерение сохранить Жемчужный пляж на юге Петербурга

фото ЗакС политика Смольный подтвердил намерение сохранить Жемчужный пляж на юге Петербурга

 

Комитет по градостроительству и архитектуре в ответ на запрос депутатов МО "Южно-Приморский" сообщил, что новый проект трассировки Балтийского бульвара и улицы Адмирала Черокова предусмотрит сохранение Жемчужного пляжа, сообщил ЗАКС.Ру депутат округа Валерий Веремейчик.

Напомним, в декабре активисты "Зеленой коалиции" сообщали, что чиновники комитета в устной форме пообещали, что строящуюся трассу отведут от Жемчужого пляжа, и прибрежная зона будет сохранена. Теперь мундепы и активисты получили официальный ответ об этом.

Китайский инвестор ЗАО "Балтийская жемчужина" внесет новые проектные решения по устройству дорог в откорректированный проект планировки. После этого, надеются депутаты, проект будет представлен на публичных слушаниях.

Напомним, негодование защитников Жемчужного пляжа вызвал проект планировки строительства дорожных объектов "Балтийской жемчужины", представленный в 2019 году. Они обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой сохранить пляж.

 

фото: Открытый Южно-Приморский / ВК


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