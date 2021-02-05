Смольный подтвердил намерение сохранить Жемчужный пляж на юге Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре в ответ на запрос депутатов МО "Южно-Приморский" сообщил, что новый проект трассировки Балтийского бульвара и улицы Адмирала Черокова предусмотрит сохранение Жемчужного пляжа, сообщил ЗАКС.Ру депутат округа Валерий Веремейчик.

Напомним, в декабре активисты "Зеленой коалиции" сообщали, что чиновники комитета в устной форме пообещали, что строящуюся трассу отведут от Жемчужого пляжа, и прибрежная зона будет сохранена. Теперь мундепы и активисты получили официальный ответ об этом.

Китайский инвестор ЗАО "Балтийская жемчужина" внесет новые проектные решения по устройству дорог в откорректированный проект планировки. После этого, надеются депутаты, проект будет представлен на публичных слушаниях.

Напомним, негодование защитников Жемчужного пляжа вызвал проект планировки строительства дорожных объектов "Балтийской жемчужины", представленный в 2019 году. Они обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой сохранить пляж.

фото: Открытый Южно-Приморский / ВК

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